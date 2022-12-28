Управляющую компанию признали виновной в обрушении балкона с людьми в центре Сочи

В отношении должностного и юридического лиц ООО УК «Макаренко» составлены протоколы об административных правонарушениях из-за обрушения балкона в пятиэтажном доме в Сочи, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

«Государственной жилищной инспекцией края в отношении должностного и юридического лиц управляющей компании составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.1.3. КоАП РФ (осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований)»,— рассказали в ведомстве.

По результатам проверок выявлены значительные повреждения несущих конструкций балконов (балконных плит) на фасаде дома, разрушения бетонного слоя, оголение арматуры, признаки существенной коррозии арматуры. Прокуратура направила в суд иск о возложении на управляющую компанию обязанности произвести ремонт балконных плит, поскольку повреждения конструкций являются существенными и влекут угрозу жизни и здоровью собственников.

Балкон на пятом этаже пятиэтажного дома на улице Донской в Центральном районе Сочи обрушился 6 ноября. В результате ЧП погибли 60-летний мужчина и 37-летняя женщина. Пострадавший 46-летний мужчина умер в больнице.

По факту обрушения балкона следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Его расследование поставили на контроль в Следственном комитете России.

Тат Гаспарян

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