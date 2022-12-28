В Кусе открыли спортивный комплекс, строительство которого началось 17 лет назад

В Челябинской области открыли физкультурно-оздоровительный комплекс, строительство которого началось в 2005 году. В 2011 возведение объекта в Кусе остановили из-за недостатка финансирования, а в 2020 году снова возобновили, сообщает пресс-служба правительства региона.

Объект расположен в центре Кусы. В трехэтажном здании из двух корпусов площадью более 3 тыс. кв. м могут одновременно заниматься более 100 человек. Здесь есть универсальный спортивный зал для занятий баскетболом, волейболом и мини-футболом, залы для фитнеса и настольного тенниса, инвентарная, по две раздевалки для мужчин и женщин с душевыми и санузлами, бильярдный зал, тренерская, помещения для обслуживающего персонала. Также в комплексе есть зал для занятий спортом маломобильных групп населения.

Объект открыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочего визита в Кусинский район. Он поручил проработать вопрос о строительстве бассейна и реконструкции стадиона. «Это по-настоящему хороший подарок для города и всего района. И кроме этого объекта в планах развитие образования: обязательно завершим ремонт седьмой школы, детской школы искусств, будем строить новые востребованные спортивные объекты. Я имею в виду бассейн. Обязательно будем развивать район»,– прокомментировал губернатор.