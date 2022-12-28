В Краснодаре возбудили административное дело из-за аварии на теплосетях

В Краснодаре по факту аварии на теплосетях и последующего нарушения теплоснабжения 84 домов и восьми соцобъектов на улице Орджоникидзе и Седина возбудили административное дело. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По результатам проверки было установлено, что теплоснабжающая организация нарушила сроки устранения аварии, произошедшей в ноябре 2022 года. Административное дело по данному факту возбудили в отношении ответственного должностного лица по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами). Руководителю предприятия вынесли представление.

Ранее в Краснодаре из-за аварии на теплосетях без отопления и горячей воды остались около 7 тыс. человек.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram