Горячая линия для нижегородских предпринимателей изменила формат работы

В Нижегородской области изменили формат работы горячей линии «Мой бизнес» для предпринимателей. Раньше специалисты консультировали обратившихся по мерам поддержки в условиях санкций, теперь по телефону можно обратиться для решения любого вопроса. Об этом сообщил заместитель губернатора Андрей Саносян.

Горячую линию запустили еще в 2020 году. В марте 2022 года после начала спецоперации на Украине сервис перепрофилировали на сбор данных от предпринимателей о работе в условиях новых санкций.

Обращения принимались с 9:00 до 18:00, теперь время работы линии увеличили – звонить можно с 8:00 до 22:00 по телефону 8 (800) 301-29-94. При необходимости специалисты перейдут на круглосуточный режим работы. Время

«Приняли решение сделать линию единым окном по всем вопросам, связанным с ведением бизнеса. Стоит задача – сократить срок ответа до 24 часов. Ответ должен содержать решение вопроса, если это возможно, а не быть формальной отпиской»,– сказал Андрей Саносян.

Анастасия Еремина