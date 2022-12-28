В Татарстане могут создать конституционную палату

В Татарстане вместо упраздненного конституционного суда может быть создан конституционный совет или конституционная палата. Об этом сообщил спикер Госсовета Фарид Мухаметшин. Такое решение может быть принято на заседании парламента республики в начале 2023 года. Господин Мухаметшин уточнил, что это будет консультативный орган без полномочий судебного органа, то есть принятые решения будут носить рекомендательный характер.

Напомним, в октябре депутаты Госсовета приняли закон об упразднении конституционного суда с 1 января 2023 года в связи с требованием федерального законодательства. Его судьи будут получать пожизненно содержание в размере не менее 80% от прежней заработной платы.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"