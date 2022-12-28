Кубань за год получила из госбюджета 9,5 млрд рублей на решение проблем с водоснабжением

Краснодарский край за 2022 год получил 9,5 млрд руб. из федерального бюджета в качестве инфраструктурных кредитов на решение проблем с водоснабжением. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

«Эти средства позволили нам в том числе начать проектирование канализационно-очистных сооружений на черноморском побережье. Продолжаем масштабную реконструкцию трех магистральных водоводов, которую должны завершить к 2024 году»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

За год в крае построили 29 км сетей и 50 объектов водоснабжения и водоотведения. Реконструкция водозаборных сооружений прошла в Горячем Ключе. В настоящее время идет строительство новых объектов в Крыловском, Ленинградском, Темрюкском, Каневском районах и проектирование 17 очистных сооружений на черноморском побережье.

Анастасия Донскова

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