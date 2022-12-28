В спецоперации на Украине погиб белгородский командир десантников Александр Лопин

В ходе специальной военной операции России на Украине погиб уроженец Белгородской области подполковник ВДВ Александр Лопин. В конце декабря в Соколовской средней школе Корочанского района открыли мемориальную доску и «Парту героя» в честь боййа, сообщил глава муниципалитета Николай Нестеров.

Александру Лопину было 37 лет. Он родился в поселке Мичуринский Корочанского района , детство провел в селе Соколовка. После школы поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени В.Ф. Маргелова, которое окончил его с отличием.

Сначала служил в 331-м гвардейском парашютно-десантном Костромском полку в должности командира парашютно-десантного взвода в звании старшего лейтенанта. Затем там же был назначен заместителем командира парашютно-десантной роты, а после — командиром парашютно-десантной роты, уже в звании капитана. В звании майора был заместителем командира парашютно-десантного батальона, начальником штаба. Затем служил в 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, в том числе «выполнял специальные задачи» в Сирии.

С февраля 2019 по июнь 2020 года служил в 247-м гвардейском десантно-штурмовом полку в Ставрополе в должности заместителя командира батальона. До марта 2021-го командовал батальон. С марта 2021 по октябрь 2022 года проходил службу в 108-м гвардейском десантно-штурмовом Кубанском казачьем ордена Красной Звезды полку Новороссийска в должности командира батальона 7-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии — в звании подполковника. Погиб во время боевых действия на Украине 1 октября.

За время своей службы был награжден медалями «За воинскую доблесть» II степени, «За отличие в воинской службе» III степени, «Генерал армии Маргелов», «За боевые отличия», «Участник военной операции в Сирии», «За воинскую доблесть» I степени и орденом Мужества.

О других потерях макрорегиона после 24 февраля 2022 года читайте в специальном проекте «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий

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