Югорские компании получат 215 млн рублей льготных займов на развитие

Четыре компании из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) получат от Фонда развития Югры более 215 млн руб. льготных займов на развитие. В пресс-службе Фонда рассказали, что 100 млн руб. направят ООО «Новотех-Трак» в Сургуте. Компания планирует закупить запчасти для восстановления и ремонта грузовой техники.

Еще 39,8 млн руб. под 3% годовых получит компания «Знаток. Х-М» на создание завода по производству сухих гипсовых штукатурных строительных смесей в Когалыме. Всего на реализацию проекта потребуется 56,8 млн руб. Объем планируемых налоговых платежей от запуска производства составит 3,8 млн руб. Предполагается создание не менее 14 рабочих мест.

Лесоперерабатывающая компания «ЮконЛес» получит 9 млн руб. на закупку сырья, используемого при производстве экспортного пиломатериала. Предполагается, что заемные средства позволят предприятию увеличить в 2023 году выручку на 10%.

Компании ООО «Сервис Отель» одобрили заем в размере 66,4 млн руб. на проведение ребрендинга и обновление номерного фонда гостиницы «Тарей» в Ханты-Мансийске. Будет произведен ремонт в гостинице, приобретены новая мебель и оснащение для номерного фонда и коридоров. В целом бюджет проекта составит 84,5 млн руб.

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