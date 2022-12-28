В Петербурге неизвестный обстрелял водителя автобуса из пистолета за отказ отвечать на вопросы

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает неизвестного, выстрелившего в водителя автобуса из газового пистолета, который отказался разговаривать с ним во время остановки. Инцидент произошел утром 28 декабря, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полиции обратился сам пострадавший водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 2. Неизвестный напал на мужчину на остановке у Старо-Петергофского проспекта, 17.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что на одной из остановок, неизвестный мужчина, находясь на улице, попытался узнать у водителя какую-то интересующую его информацию, однако, не получив ответов, выстрелил в водителя предположительно из газового пистолета»,— говорится в сообщении.

Водитель автобуса находится в удовлетворительном состоянии после осмотра медиками. Госпитализация ему не потребовалась.

Полиция проводит проверку по факту инцидента и принимает меры к поиску и задержанию преступника, отметили в ведомстве.

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