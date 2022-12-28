Бюджет Кургана на 2023 год утвердили с дефицитом в 170 млн рублей

Депутаты Курганской городской думы утвердили бюджет муниципалитета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов. Решение принято на заседании 28 декабря.

Объем доходов на 2023 год утвержден в сумме 12,58 млрд руб., из них 9,3 млрд руб. составят безвозмездные поступления из областного бюджета. По сравнению с первоначальным планом 2022 года в целом доходы выросли на 3,1 млрд руб. Расходы предусмотрены на уровне 12,75 млрд руб., что на 5,27 млрд руб. больше, чем годом ранее. Таким образом, бюджет принимается с дефицитом в 170 млн руб.

Как отмечают в пресс-службе городской думы, основным направлением бюджетной политики остаются социальные расходы. Сумма расходов на образование, культуру, физическую культуру и спорт, социальную политику на 2023 год составит 6 млрд. руб.