Фото дня: 28 декабря

«Турне четырех трамплинов» в Германии, «мучной» фестиваль в Испании и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Оберстдорф, Германия. Австрийский спортсмен Мануэль Феттнер на соревнованиях «Турне четырех трамплинов» Фото: Matthias Schrader / AP Иби, Испания. Участники традиционного фестиваля Els Enfarinats («В муке») Фото: Reuters / Eva Manez США, Чикаго. Оставленные чемоданы у багажной ленты в аэропорту Мидуэй после отмены рейсов из-за зимнего шторма Фото: Pat Nabong / Chicago Sun-Times / AP Онтарио, Канада. Покрытые льдом дома на берегу озера Эри Фото: Nick Iwanyshyn / The Canadian Press / AP Москва. Витрина кафе и отражение улицы в зеркале Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Рударе, Сербия. Заблокированная дорога в деревне на фоне кризиса в Косове Фото: Reuters / Florion Goga Ереван. Акция молодежных организаций оппозиционных партий Армении с требованием разблокировки Лачинского коридора Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин / купить фото Афины. Стая голубей на городском пляже Фото: Petros Giannakouris / AP Следующая фотография 1 / 8 Оберстдорф, Германия. Австрийский спортсмен Мануэль Феттнер на соревнованиях «Турне четырех трамплинов» Фото: Matthias Schrader / AP Иби, Испания. Участники традиционного фестиваля Els Enfarinats («В муке») Фото: Reuters / Eva Manez США, Чикаго. Оставленные чемоданы у багажной ленты в аэропорту Мидуэй после отмены рейсов из-за зимнего шторма Фото: Pat Nabong / Chicago Sun-Times / AP Онтарио, Канада. Покрытые льдом дома на берегу озера Эри Фото: Nick Iwanyshyn / The Canadian Press / AP Москва. Витрина кафе и отражение улицы в зеркале Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Рударе, Сербия. Заблокированная дорога в деревне на фоне кризиса в Косове Фото: Reuters / Florion Goga Ереван. Акция молодежных организаций оппозиционных партий Армении с требованием разблокировки Лачинского коридора Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин / купить фото Афины. Стая голубей на городском пляже Фото: Petros Giannakouris / AP