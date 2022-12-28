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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 28 декабря

Яркие кадры среды

«Турне четырех трамплинов» в Германии, «мучной» фестиваль в Испании и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Оберстдорф, Германия. Австрийский спортсмен Мануэль Феттнер на соревнованиях «Турне четырех трамплинов»

Оберстдорф, Германия. Австрийский спортсмен Мануэль Феттнер на соревнованиях «Турне четырех трамплинов»

Фото: Matthias Schrader / AP

Иби, Испания. Участники традиционного фестиваля Els Enfarinats («В муке»)

Иби, Испания. Участники традиционного фестиваля Els Enfarinats («В муке»)

Фото: Reuters / Eva Manez

США, Чикаго. Оставленные чемоданы у багажной ленты в аэропорту Мидуэй после отмены рейсов из-за зимнего шторма

США, Чикаго. Оставленные чемоданы у багажной ленты в аэропорту Мидуэй после отмены рейсов из-за зимнего шторма

Фото: Pat Nabong / Chicago Sun-Times / AP

Онтарио, Канада. Покрытые льдом дома на берегу озера Эри

Онтарио, Канада. Покрытые льдом дома на берегу озера Эри

Фото: Nick Iwanyshyn / The Canadian Press / AP

Москва. Витрина кафе и отражение улицы в зеркале

Москва. Витрина кафе и отражение улицы в зеркале

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Рударе, Сербия. Заблокированная дорога в деревне на фоне кризиса в Косове

Рударе, Сербия. Заблокированная дорога в деревне на фоне кризиса в Косове

Фото: Reuters / Florion Goga

Ереван. Акция молодежных организаций оппозиционных партий Армении с требованием разблокировки Лачинского коридора

Ереван. Акция молодежных организаций оппозиционных партий Армении с требованием разблокировки Лачинского коридора

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

Афины. Стая голубей на городском пляже

Афины. Стая голубей на городском пляже

Фото: Petros Giannakouris / AP

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Оберстдорф, Германия. Австрийский спортсмен Мануэль Феттнер на соревнованиях «Турне четырех трамплинов»

Фото: Matthias Schrader / AP

Иби, Испания. Участники традиционного фестиваля Els Enfarinats («В муке»)

Фото: Reuters / Eva Manez

США, Чикаго. Оставленные чемоданы у багажной ленты в аэропорту Мидуэй после отмены рейсов из-за зимнего шторма

Фото: Pat Nabong / Chicago Sun-Times / AP

Онтарио, Канада. Покрытые льдом дома на берегу озера Эри

Фото: Nick Iwanyshyn / The Canadian Press / AP

Москва. Витрина кафе и отражение улицы в зеркале

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Рударе, Сербия. Заблокированная дорога в деревне на фоне кризиса в Косове

Фото: Reuters / Florion Goga

Ереван. Акция молодежных организаций оппозиционных партий Армении с требованием разблокировки Лачинского коридора

Фото: Коммерсантъ / Александр Патрин  /  купить фото

Афины. Стая голубей на городском пляже

Фото: Petros Giannakouris / AP

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