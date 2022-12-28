Жителя Удмуртии осудили за кражу телефона в храме и кафе

В Удмуртии суд вынес приговор в отношении 49-летнего жителя Вавожского района. Мужчину признали виновным в краже и мелком хищении чужого имущества (ч. 1 ст. 158 УК РФ, 158.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что в мае мужчина в храме Святителя и Чудотворца Николая в селе Вавож похитил из куртки одной прихожанки телефон стоимостью 12 тыс. руб. В июне он повторно совершил хищение продуктов питания в одном из местных кафе.

Суд назначил виновному наказание в виде одного года и 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.