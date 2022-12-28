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На вывоз 247 тыс. тонн мусора из сочинского «Сириуса» власти выделили 1,7 млрд рублей

«Крайжилкомресурс» объявило тендер по поиску подрядчика для транспортировки твердых коммунальных отходов с федеральной территории «Сириус» в Сочи. Начальная цена контракты составляет 1,7 млрд руб., сообщается в сопроводительной документации в заявке на портале госзакупок.

В рамках технического задания с 1 февраля по 31 декабря 2023 года исполнителю предстоит вывезти 274 тыс. т отходов с территории рядом с Родниковским сельским поселением.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе — 16 января 2023 года.

Анастасия Назарова

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