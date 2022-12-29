КПРФ отключает онлайн

КПРФ в Алтайском крае выступило с инициативой о проведении перед губернаторскими выборами 2023 года народного опроса, цель которого — не допустить использования дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Соответствующее заявление, подписанное 20 депутатами, направлено в законодательное собрание региона, которое имеет право объявить проведение опроса. По мнению коммунистов, этот способ волеизъявления делает сам процесс непрозрачным и создает условия для принуждения к голосованию. В «Единой России» инициативу назвали «законодательным экстремизмом». Политологи говорят, что ДЭГ расширяет возможности для привлечения некоммунистического электората.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению коммунистов, использование ДЭГ на выборах делает сам процесс непрозрачным

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ По мнению коммунистов, использование ДЭГ на выборах делает сам процесс непрозрачным

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фракция КПРФ направила в аппарат законодательного собрания Алтайского края ходатайство о проведении краевого народного опроса. «Согласны ли вы с тем, что при проведении выборов губернатора Алтайского края не должно проводиться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), то есть голосование с использованием специального программного обеспечения без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе?» — сформулировали вопрос авторы инициативы, предложив участникам опроса два варианта ответа — «да» и «нет». Под документом стоят подписи 20 депутатов регионального парламента (всего во фракции 21 депутат). Депутат Павел Митрофанов не подписал ходатайство, поскольку отсутствовал по семейным обстоятельствам.

Как пояснили в реготделении (РО) КПРФ, у партии есть целый ряд претензий к процедуре ДЭГ. По мнению коммунистов, при таком способе волеизъявления невозможно проконтролировать подсчет голосов и подведение итогов выборов. Кроме того, как утверждают в КПРФ, при ДЭГ нет гарантии сохранения тайны волеизъявления, и создаются условия для принуждения к голосованию. «Если ранее опасность применения ДЭГ была призрачной, то в 2023 году вероятность применения такой формы голосования в крае особенно велика»,— сказал „Ъ-Сибирь“ замруководителя фракции в заксобрании Антон Арцибашев.

Если предложение КПРФ будет поддержано заксобранием, то парламент региона выступит инициатором опроса и примет решение о проведении референдума и назначении его даты в течение 30 дней. Решение опроса носит рекомендательный характер для «принятия соответствующими органами госвласти Алтайского края рациональных решений», указано в краевом кодексе о выборах и референдумах. Опрошенные „Ъ-Сибирь“ участники политических процессов в Алтайском крае не вспомнили случая проведения в регионе подобных опросов.

«Об инициативе КПРФ стало известно только 28 декабря, поэтому нам еще предстоит дать ей правовую оценку. Действительно, у нас в главе 16 кодекса сохранилась такая форма, как народный опрос, однако процедура реализации недостаточно подробно урегулирована. Серьезной правовой основы так называемого народного опроса на федеральном уровне нет. Это свое­образный „правовой рудимент“ нашего краевого закона, актуальность которого сегодня вызывает вопросы. Похожая история была с нормой об отзыве депутата, которую мы недавно исключили из кодекса»,— прокомментировал инициативу вице-спикер заксобрания, единоросс Денис Голобородько. По его словам, фактически КПРФ предлагает провести дорогостоящее социологическое исследование за бюджетный счет. «По сути, предмета для разговора пока и нет, а КПРФ уже ведет работу по делегитимизации институтов власти и в принципе избирательной системы. Это уже похоже на какой-то „законодательный экстремизм“, что, безусловно, не делает чести авторам инициативы»,— считает он.

Как сообщила „Ъ-Сибирь“ председатель избиркома Алтайского края Ирина Акимова, решение о проведении ДЭГ на выборах в органы государственной власти субъекта федерации принимается региональным избиркомом по согласованию с Центр­избиркомом. «Действующим законодательством не установлены конкретные сроки принятия избирательной комиссией решения о проведении ДЭГ, они определяются избирательными комиссиями исходя из необходимости правового регулирования и организационно-технической подготовки процедуры ДЭГ»,— отметила она.

В Сибири ДЭГ использовалось в 2022 году на губернаторских выборах в Томской области. Тогда кандидат-коммунист Андрей Петров в ходе кампании также высказывался против онлайн-голосования. По данным Центризбиркома, ДЭГ воспользовались 21,2 тыс. избирателей. Итоги электронного голосования принципиально не отличались от общих. Избранный губернатором единоросс Владимир Мазур набрал 88% голосов по ДЭГ и 85% в целом.

Электронным голосованием можно манипулировать не только в интересах «партии власти», таким способом можно организовать и протестное голосование, считает заведующая кафедрой социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС Инна Ветренко. «ДЭГ расширяет возможность увеличения явки. Прежде всего, для того электората, который обычно пассивен в плане посещения избирательных участков, — это молодежь и люди среднего возраста. Электронное голосование для них будет выглядеть привлекательно и доступно. То есть ДЭГ повысит явку тех, кто не является электоратом КПРФ»,— отметила она в беседе с корреспондентом „Ъ-Сибирь“.

В РО КПРФ рассчитывают на то, что решение о проведении опроса примет сессия заксобрания, которая состоится 26 января. Идея опроса — не первая инициатива РО КПРФ, направленная на подготовку к губернаторским выборам, запланированным на сентябрь 2023 года. В начале декабря руководитель отделения, депутат Госдумы РФ Мария Прусакова сообщала о том, что фракция КПРФ намерена добиваться снижения муниципального фильтра на губернаторских выборах с нынешних 7% до 5%.

Как сообщил „Ъ-Сибирь“ Антон Арцибашев, конференция РО КПРФ, на которой предполагается выдвинуть кандидата в губернаторы от партии, предположительно состоится в конце июня или начале июля. 24 декабря гос­пожа Прусакова в своем Telegram-канале запустила опрос «Кого КПРФ выдвинет кандидатом в губернаторы Алтайского края в 2023 году?». Его участникам предложено выбрать между шестью вариантами. К настоящему времени проголосовало около 540 человек, с большим отрывом лидируют сама Мария Прусакова (40%) и кандидат от КПРФ на президентских выборах 2018 года Павел Грудинин (33%).

Валерий Лавский