В 2023 году воронежские власти намерены дополнительно собрать 2,5 млрд рублей налогов

Власти Воронежской области планируют в 2023 году «дополнительно мобилизовать» 2,5 млрд руб. налоговых доходов. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель руководителя регионального департамента экономического развития (ДЭР) Константин Хорошев.

По его словам, при поиске дополнительных резервов власти будут работать с компаниями, у которых эти резервы будут выявлены. При этом регион не может предъявить бизнесу требования по уплате, но может «подсказать» неплательщиков Федеральной налоговой службе. «Будем взывать к совести», — добавил господин Хорошев.

Он также уточнил, что объем средств может быть изменен: «Мы еще не смотрели строительную отрасль. Планируем проанализировать этот бизнес уже по итогам 2022 года».

В 2021 году в Воронежской области был создан Центр налоговых доходов, курировать который стал ДЭР. Власти ставили задачу увеличить сборы с бизнеса в бюджет на 1 млрд руб. За 11 месяцев 2022 года «проведенный комплекс мероприятий по мобилизации налоговых доходов» привел к пополнению казны дополнительно на 1,2 млрд руб., что на 13% больше показателя прошлого года.

Подробнее о Центре налоговых доходов читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Налогоразложение».

Александр Прытков, Сергей Калашников

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