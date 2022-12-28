Структура «Ростеха» установит фандоматы в Краснодарском крае

Компания «РТ-Инвест» (входит в ГК «Ростех») планирует установить фандоматы для сбора пластика в Краснодарском крае. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора организации Андрея Шипелова.

Пилотный проект по установке фандоматов компания планирует реализовать в нескольких регионах РФ. Ранее организация разместила 560 мобильных пунктов сбора пластиковых бутылок в Московской области. За 2022 год таким образом было собрано 3,2 млн бутылок.

«Любая банка или бутылка, которая попала в фандомат, является максимально чистым сырьем для производства полезной продукции. Из такого сырья можно производить полезную продукцию высокого качества и дольше сохранять цикл переработки»,— отметил Андрей Шипелов.

В 2022 году предприятие заключило соглашение о строительстве пяти комплексов переработки отходов в Краснодарском крае. Суммарная мощность КПО составит 1,5 млн тонн сырья в год. Кроме того, компания планирует стать резидентом будущего экотехнопарка в Крымском районе, где займется переработкой пластика, бумаги, стекла и картона.

Анастасия Донскова

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