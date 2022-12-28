В Сочи увеличили количество автобусов, следующих к горнолыжным курортам

На период новогодних праздников количество автобусов, связывающих Сочи и Красную Поляну, увеличили до 67. Кроме того, планируется пустить дополнительные электрички. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Оперативный штаб по подготовке Сочи к зимнему курортному сезону перешел на круглосуточный режим работы. Мониторинговые группы ежедневно работают в средствах размещения, на объектах потребительской сферы, следят за выполнением графика работы транспорта на курортах горного кластера.

«В случае необходимости будет увеличено число электропоездов в этом направлении. Для снижения нагрузки на улично-дорожную сеть жителям и гостям Сочи рекомендовано воздержаться от использования личного транспорта для поездок в направлении Красной Поляны в период новогодних и рождественских каникул»,— говорится в сообщении. Также отмечается, что в Красную Поляну ограничен въезд автомобилей, не укомплектованных зимними шинами.

Дмитрий Нестеренко

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