«МегаФон» завершил сделку по покупке компании oneFactor, специализирующейся на разработке аналитических платформ на базе искусственного интеллекта. Сделка позволит оператору усилить экспертизу в области big data и предлагать новые решения для абонентов и бизнеса, сообщает пресс-служба компании. Отмечается, что oneFactor сохранит все текущие контракты и продолжит оказывать услуги внешним партнерам после завершения сделки.

Пользователи FTX Group подали коллективный иск к криптовалютной компании и ее бывшим топ-менеджерам, включая Сэма Бэнкмана-Фрида. Как сообщает Reuters, истцы просят признать, что все деньги, которые клиенты перевели на счета биржи, не являются ее собственностью и должны быть возвращены в приоритетном порядке. FTX Group объявила о банкротстве 11 ноября. Расследованием краха компании занялись власти США и Багамских островов, где она была зарегистрирована.

Бывший гендиректор российского представительства Renault Андрей Панков назначен главой бренда Aurus. Он сменил на этой должности Николая Ходосевича.