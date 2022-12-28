В Нефтекамске проводят проверку по факту падения снега с крыши на двух женщин

Прокуратура Нефтекамска организовала проверку по публикациям в СМИ о том, что в Нефтекамске с крыши многоквартирного дома на Комсомольском проспекте упал снег на двух женщин, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку действиям ООО «УЖХ города Нефтекамска», которое ответственно за содержание дома и очистку его крыши от снега.

Как следует из опубликованной видеозаписи, две пожилые женщины стояли у крыльца подъезда, когда на них внезапно начал падать снег с крыши. Они отбежали в сторону. По предварительным данным, женщины в медучреждение не обращались.

ООО «УЖХ города Нефтекамска», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в марте 2010 года. 77% принадлежит Оскару Салимову, 33% — Светлане Файзуллиной. В 2021 году выручка компании составила около 800 млн руб., чистая прибыль — 68 тыс. руб.

Майя Иванова

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