Росприроднадзор добился аннулирования лицензии по обращению с отходами липецкого «Экошлака»

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил требования Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора об аннулировании лицензии по обращению с отходами, выданной ООО «Экошлак». Об этом сообщили в ведомстве.

В 2021 году Росприроднадзор выявил у «Экошлака» «многочисленные факты» невыполнения лицензионных требований при осуществлении деятельности по сбору, транспортированию, утилизации, обработке, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности. В частности, у предприятия не было необходимых для данного вида работ строений и помещений, оборудования и специальных транспортных средств.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Экошлак» зарегистрировано в Липецкой области в апреле 2014 года для сбора и обработки сточных вод. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка составила 4,3 млн руб., чистая прибыль — 6 тыс. руб. Директором и единственным владельцем является Дмитрий Максимов. Ему также в разных долях принадлежат рязанские ООО «Аква-Р» (обработка и утилизация неопасных отходов), ООО «Алвар» (сбор и обработка сточных вод) и ООО «Мясоперерабатывающее предприятие "Дымок"».

В ведомстве отметили, что выдали компании предписание об устранении выявленных нарушений, однако оно не было исполнено. После этого управления провело три внеплановые проверки, которые также подтвердили невыполнение предписания.

О спорах за липецкий мусорный полигон читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Что тут подделаешь».

Александр Прытков

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