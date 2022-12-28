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Отправивший в колонию финики с наркотиками балаковец приговорен к 11 годам лишения свободы

В Балаково Саратовской области 57-летний рецидивист приговорен к 11 годам колонии особого режима за пересылку и покушение на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает облпрокуратура.

Установлено, что 2 июля к подсудимому с просьбой прислать наркотики обратился осужденный, отбывающий наказание в одной из колоний Саратовской области.

Подсудимый расфасовал смесь, в состав которой входит метадон, массой 0,79 гр., по нескольким свертками поместил каждый сверток в плод финика. Посылку с финиками он отправил в колонию по почте. При осмотре отправления в колонии обнаружили наркотическое средство в плодах.

Еще один эпизод касается покушения на сбыт смеси с метадоном массой 4,51 гр. Установлено, что злоумышленник купил запрещенное вещество для дальнейшего распространения. При попытке сбыть 3,72 гр. наркотика через тайниковые закладки его задержали у одного из домов на Набережной 50 лет ВЛКСМ.

Марина Ковалева

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