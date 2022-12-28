Саратовскую чиновницу уличили в незаконном пользовании льготой для малоимущих

Прокуратура Фрунзенского района Саратова выявила нарушение законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции в деятельности местной администрации.

По информации областного надзорного ведомства, заместитель главы администрации Фрунзенского района в декабре 2020 года обратилась в детский сад с заявлением о предоставлении льготы – оплаты за детский сад за двоих детей в размере 50%, на которую имеют право малоимущие семьи.

С учетом полученной льготы с декабря 2020 по ноябрь 2021 года чиновница производила половину оплату за присмотр и уход за детьми в учреждении. При этом статус малоимущей семьи она утратила в январе 2021 года в связи с увеличением дохода.

Главе Саратова внесла представление, которое находится на рассмотрении.

Марина Ковалева