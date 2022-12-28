Ростовская АЭС установила исторический рекорд выработки электроэнергии

В 2022 году Ростовская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом»), расположенная в Волгодонске, выработала 35 млрд кВт. ч., что на 2 млрд кВт. ч. превышает план на год. Это рекордный показатель за все время работы объекта, сообщает пресс-служба «Росэнергоатом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Ростовской АЭС Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

Отмечается, что электроэнергии, выработанной сверх плана, хватило бы для обеспечения Карачаево-Черкессии и Ингушетии в течение года. Всего с момента запуска в 2001 году Ростовская АЭС произвела 373 млрд кВт. ч. Станция вырабатывает до 33% энергии в объединенной системе снабжения Юга, включающей станции в СКФО и ЮФО. Сегодня в штатном режиме работают три из четырех блоков объекта.

«Энергоблок №3 с 1 декабря выведен в планово-предупредительный ремонт (ППР), который завершится в 2023 году», — сообщает пресс-служба компании.

Анастасия Назарова