113 животных вывезли из Удмуртии за границу с начала 2022 года

С начала года из Удмуртии за границу вывезли 62 собаки и 51 кошку, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике. Животных вывозили для участия в выставках и переезда со своими владельцами на новое место жительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В частности, собак и кошек перевозили в Швецию, Израиль, Грузию, Германию, Южную Корею, Францию, Хорватию, Швейцарию, Литву, Кипр, Турцию, Армению, США, Испанию, Польшу, Сербию, Австрию, Узбекистан, Черногорию, Румынию и Аргентину.