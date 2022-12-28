Волгоградские предприятие наладило производство защитных экранов бронежилета

К выпуску продукции для участников специальной военной операции подключаются новые предприятия Волгоградской области.

По данным обладминистрации, компания «Кайлер Групп» наладила изготовление защитных экранов бронежилета «Кулон-ВВ» и стала первым производителем такой продукции в регионе. Изготовлены первые три тыс. комплектов, однако предприятие планирует увеличить объем производства.

Первый заместитель председателя облпромторга и ТЭК Алексей Цалко отметил высокий потенциал промышленности региона по выпуску продукции для СВО.

Марина Ковалева