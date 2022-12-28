Приволжский медуниверситет претендует на 819 млн рублей спецгранта «Приоритет-2030»

В Минобрнауки РФ подвели итоги первые итоги работы российских вузов по программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Три нижегородских вуза в числе 50 участников были допущены к бальной оценке начального этапа своих проектов развития (грантовая госпрограмма до 2030 года стартовала осенью 2021 года).

По итогам оценки в Минобрнауки рекомендовали на 2023 год выделить Приволжскому медицинскому исследовательскому университету максимальную специальную часть гранта в размере 819,5 млн руб., следует из протокола министерства. ПИМУ идет по направлению «Территориальное лидерство», т. е. участвует в госпрограмме как опорный региональный вуз в подготовке профильных специалистов. По этому же направлению Нижегородский государственный политехнический институт имени Р. Е. Алексеева претендует на получение в следующем году 117 млн руб. специальной части гранта.

ННГУ имени Н. И. Лобачевского участвует в направлении «Исследовательское лидерство». Несмотря на сравнительно низкие баллы среди прочих участников этого трека, госуниверситет также претендует на 117 млн руб. грантовой поддержки. Ранее заместитель губернатора Андрей Саносян заявил, что три нижегородских вуза в целом показали достойные результаты на старте «Приоритета-2030».

Иван Сергеев