На замену трамваев и троллейбусов и реконструкцию путей в Петербурге направят 123 млрд рублей

На замену трамваев и троллейбусов в Санкт-Петербурге с 2022 по 2028 годы планируется потратить 123 млрд руб. На эту же сумму проведут реконструкцию путей и парков. сообщили в пресс-службе Смольного.

Финансирование включает в себя средства из городской казны и инфраструктурный кредит на сумму более 11,6 млрд руб., выделенный из федерального бюджета. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что огромную помощь оказал президент Владимир Путин.

«Его решением мы смогли воспользоваться средствами Фонда национального благосостояния, а также получили государственные инфраструктурные кредиты»,— сказал господин Беглов.

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