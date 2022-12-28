ОАК передала Минобороны новую партию пятого поколения Су-57

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина (принадлежит Объединенной авиастроительной компании, ОАК) передал Минобороны России партию самолетов пятого поколения Су-57. Об этом сообщила пресс-служба ОАК.

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Фото: ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» Су-57

Фото: ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация»

«Наш авиазавод в Комсомольске-на-Амуре выполнил программу текущего года по производству авиационных комплексов пятого поколения Су-57 и многоцелевых истребителей Су-35С для российских ВКС. Мы продолжим выполнять наши обязательства»,— сказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь, его цитирует Telegram-канал ОАК.

Су-57 — многофункциональный истребитель пятого поколения, созданный для замены Су-27. Его эксплуатация началась в 2020 году.

В начале декабря ОАК передала Минобороны новую партию истребителей Су-35С. Истребитель этого типа — глубокая модернизация Су-27 с целью значительного повышения эффективности его боевого применения для поражения воздушных, наземных и морских целей.

Олеся Павленко