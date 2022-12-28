Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о трех самых дорогих лотах на аукционах в Гонконге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sotheby's Фото: sotheby's

Продолжаю обзоры мировых аукционных рынков в прошедшем году. Гонконг сегодня. В 2021 году аукционы здесь принесли рекордный общий оборот в размере $1,7 млрд в результате продажи более 6,9 тыс. произведений искусства. В этом году ожидается падение рынка до $1,2 млрд из примерно 6,5 тыс. лотов.

Вот три самых крупных продажи Гонконга. Наивысший результат получен за пейзаж Чжан Дацяня, который установил новый аукционный рекорд для классического художника Китая. Итак, Чжан Дацянь (1899–1983 гг.). Пейзаж по Ван Симэну. Бумага, тушь, перо; 134x73 см. $47,2 млн, Sotheby's Hong Kong, 30 апреля.

Чжан — самый популярный классик в среде крупных китайских коллекционеров, и спрос на его работы продолжает расти. 30 апреля после 18-минутной аукционной битвы с более чем 50 ставками его сине-зеленый пейзаж в золотом свете ушел в азиатскую частную коллекцию. Пейзаж был написан в 1948 году, на пике карьеры Чжана Дацяня, и в том же году, когда состоялась его знаковая выставка пейзажной живописи в Шанхае. Позже свиток был добавлен в коллекцию Shanghai Sun Zhifei и оставался в этом семейном собрании вплоть до недавней продажи. После выставки в Шанхайском музее и Национальном художественном музее Китая в 1983 году пейзаж не выставлялся на всеобщее обозрение почти 40 лет.

Второй результат — у Цзао Ву Ки (1921-2013 гг.). Масло «29.09.64». 230 х 345 см. $35,4 млн. Это уже Christie's Hong Kong, 26 мая. Раньше Цзао Ву Ки был более популярен во Франции, где и творил, однако в последнее время рынок его работ усиливается в Гонконге. Эта работа была приобретена прямо у художника частным французским коллекционером в 1969 году, а в мае 2017 года на аукционе Christie's в Гонконге ушла за $19,6 млн. Таким образом цена картины повысилась на $16 млн за пять лет.

Наконец, третьей стала «Абстрактная картина» Герхарда Рихтера (1932 года рождения). Холст 225 х 200 см. $25,5 млн. Sotheby's Hong Kong, 10 июля.