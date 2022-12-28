У речного вокзала Перми отремонтировали причалы и набережную

В Перми завершена реконструкция набережной Камы у речного вокзала. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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«Обновлена привокзальная площадь и променадная часть нижнего яруса — там, где “Счастье не за горами”,— рассказал о результатах ремонта глава региона.— Сами причалы, как вы помните, были в плачевном состоянии. Начали с расчистки дна, берегоукрепления и восстановления лестниц и подходов к причалам. Теперь посадка на теплоходы будет осуществляться через два модульных здания КПП транспортной безопасности. Для маломобильных пассажиров оборудовали электрические подъемники, пандусы и уложили тактильную плитку».

По словам Дмитрия Махонина, создание современной водной инфраструктуры продолжится и дальше. «Это часть нашей работы по развитию речного судоходства в регионе, водных пассажирских и туристических маршрутов. Каждый год к нам заходит все больше судов, а в следующем году Пермь станет отправной точкой для трех крупных круизных маршрутов»,— отметил губернатор Прикамья.