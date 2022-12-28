Земельный совет согласовал участки под строительство многоуровневых стоянок в Дзержинске

Совет по земельным и имущественным отношениям Нижегородской области согласовал участки под 10 проектов с общим объемом инвестиций 932 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Подобраны участки под строительство двух многоуровневых парковок в Дзержинске на 320 машин. Инвестор – индивидуальный предприниматель М. Носов – планирует вложить в проект 100 млн руб., работы займут три года.

В Ленинском районе Нижнего Новгорода определен участок под производственно-складскую базу металлоконструкций для компании «АБ3160», которая специализируется на ремонте дорог. Заявленный объем инвестиций – 250 млн руб., строительство потребует более четырех лет.

В Автозаводском районе города подобран участок под производство металлоконструкций компании «Новострой52». Инвестиции составят 60 млн руб., строительство займет более четырех лет.

Цех по производству оборудования для изготовления комбикормов намерены построить в Арзамасском районе, инвестор ООО «Агросклад Арзамас» намерен вложить 15,3 млн руб. за два года.

В Сарове одобрен участок под образовательный центр. Его построит ООО «Системы безопасности» за 60 млн руб.

Кроме того, Главному управлению мостов, метрополитена и дорог Нижнего Новгорода согласованы участки под реконструкцию двух проездов – от улицы Верхнепечерской до Нижнепечерской (77 млн руб.) и от улицы Бринского до Богдановича (122,8 млн руб.).

Всего с начала года земельный совет одобрил около 200 участков под инвестпроекты на 69 млрд руб.

Анастасия Еремина