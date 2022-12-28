В Ярославском политехе будет создан военный учебный центр

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании 16 военных учебных центров (ВУЦ) при федеральных вузах. В Ярославской области такой центр будет создан при Ярославском государственном техническом университете. Необходимые организационные мероприятия поручены Минобрнауки и Минсельхозу.

Ранее с соответствующей инициативой в ноябре на заседании коллегии российского оборонного ведомства выступил Министр обороны России Сергей Шойгу. Он предложил создать дополнительно 16 формирований, которые расширят географию военной подготовки с 52 до 68 субъектов страны, что увеличит число ВУЦ до 120.

Военные кафедры при вузах были переименованы в ВУЦ Указом президента России в 2019 году. На тот момент было 87 военных кафедр, которые были преобразованы в центры. На конец 2021 года их число достигало 104.

Военный учебный центр, в отличие от военной кафедры, осуществляющей военную подготовку студентов вуза, готовит кадровых офицеров для их последующей службы по контракту после окончания вуза. Поступить в ВУЦ могут только студенты-очники.

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