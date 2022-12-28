Суд признал, что администрация Ростова ограничивает конкуренцию на рынке ЖКХ

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа установил, что администрация Ростова-на-Дону ограничивала конкуренцию на рынке услуг ЖКХ, сообщает пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы в Ростовской области.

По данным надзорного органа, горадминистрация, выступая владельцем комплекса объектов инфраструктуры (ливневок, подземных переходов и др.), передала право управления данными сооружениями местным муниципальным предприятиям. Администрация Ростова также регулярно выделяла субсидии управляющим организациям на содержание объектов. Такая ситуация противоречит установленной законодательством норме о доступе к реализации услуг для всех организаций через процедуру конкурентных закупок.

Для исправления сложившегося положения Ростовское УФАС предписало администрации внести изменения в правовые акты, связанные с предоставлением субсидий конкретным предприятиям.

Анастасия Назарова