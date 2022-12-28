Экс-председателя суда в Татарстане объявили в международный розыск

Бывшего председателя Пестречинского райсуда Ирека Набиева объявили в международный розыск. Такое решение принял четвертый апелляционный суд общей юрисдикции, сообщается на сайте суда.

Господина Набиева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, в получении взятки, похищении человека, вымогательстве, превышении должностных полномочий, подделке документов и отмывании денег.

8 декабря Нижегородский областной суд заочно арестовал обвиняемого. Однако его адвокат подал апелляцию. Но в итоге четвертый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил ее.

Ирек Набиев работал председателем Пестречинского райсуда с ноября 2019 года по май 2020-го, после чего ушел в отставку.

Как писал «Ъ-Казань», следствие считает, что по указанию Ирека Набиева в сентябре 2017 года был похищен владелец ООО «Кишер» Вячеслав Утробин с целью снятия со счета его предприятия 76,8 млн руб. Показания на экс-судью дал его бывший водитель Алексей Кайманов, который заключил со следствием досудебное соглашение и был приговорен к 6,5 года колонии строгого режима. Трое других подельников позднее получили от 8 до 10 лет колонии строгого режима.

"Ъ-Казань"