Врач, токарь и дворник стали самыми непопулярными профессиями в России

Самыми наименее популярными профессиями в России по итогам 2022 года стали токари, врачи и дворники. На токарей приходится 0,6 резюме на вакансию, на врачей и дворников — по 0,8. Об этом сообщает РБК, в распоряжении которого есть исследование HeadHunter.

Сервис проанализировал более 7 млн вакансий и 16 млн резюме, размещенных в этом году. На основе количества резюме на одну вакансию был высчитан соответствующий индекс.

Самыми популярными оказались резюме на главврачей и заведующих отделением в больнице (0,9), машинистов (1,0), агрономов (1,0), слесарей (1,1), поваров (1,1), зоотехников (1,2) и сварщиков (1,2).

Самыми популярными у соискателей и конкурентными стали бортпроводники (на одну вакансию приходится более 900 резюме), специалисты по работе с данными (90 резюме на вакансию), механики (55,7), бизнес-аналитики (49,4), лаборанты (45,8), методисты (45,4), комплаенс-менеджеры (43,7), специалисты по взысканию задолженности (38,5), инженеры пусконаладочных работ (37,4) и BI-аналитики (36,3).

Дарья Эрозбек