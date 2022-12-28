В Петербурге прошла церемония прощания с гендиректором Адмиралтейских верфей Александром Бузаковым

На Адмиралтейских верфях прошла церемония прощания с генеральным директором предприятия Александром Бузаковым, ушедшим из жизни 24 декабря. Церемонию посетил губернатор города Александр Беглов.

«Александр Сергеевич внес огромный вклад в развитие обороноспособности нашей страны, укрепление её экономической мощи. Он был человеком волевым, требовательным и преданным делу. Он любил Россию, любил наш город и предприятие, которому посвятил свою жизнь»,— сказал глава города.

Александр Бузаков проработал в «Адмиралтейских верфях» 35 лет, он устраивался еще Ленинградское Адмиралтейское объединение после окончания кораблестроительного института. Во главе предприятия он стоят последние 11 лет.

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