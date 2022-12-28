На Кубани в новогодние праздники за порядком будут следить около 400 полицейских

В период новогодних праздников безопасность жителей Краснодарского края будут обеспечивать около 400 сотрудников полиции, а также военнослужащие Росгвардии, казаки-дружинники, работники частных охранных организаций и представители добровольных народных дружин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

Круглосуточно в местах проведения праздничных мероприятий будут дежурить наряды ППС, Госавтоинспекции, инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники оперативных подразделений. Места массового скопления людей предварительно обследуют со служебными собаками и техническими средствами.

«На Кубани запуск фейерверков разрешен на специально выделенных для этих целей площадках. Запрещено запускать фейерверки в состоянии алкогольного опьянения. Полиция Кубани рекомендует не использовать самодельные фейерверки и пиротехнику с истекшим сроком годности, а также не разрешать пользоваться пиротехнической продукцией детям и подросткам»,— напоминают сотрудники ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как ранее сообщалось, на Кубани по поручению губернатора отменили массовые новогодние мероприятия и фейерверки, за исключением детских программ.

Альбина Баразгова

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