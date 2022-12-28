Краевой суд оставил в силе продление домашнего ареста бывшему вице-премьеру Прикамья

Пермский краевой суд признал законным продление сроков домашнего ареста бывшему вице-премьеру правительства Пермского края Елене Лопаевой. Об этом сообщает ProPerm.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Артемова Фото: Екатерина Артемова

Домашний арест госпоже Лопаевой продлил Индустриальный суд Перми 21 декабря. Адвокаты обвиняемой настаивали на смягчении меры пресечения, предлагая заменить домашний арест на денежный залог или запрет определенных действий. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил домашний арест Елене Лопаевой на один месяц и двое суток, до 24 января 2023 года.

Елена Лопаева была задержана 24 января 2022 года в Москве. Ей предъявили обвинение в растрате более 54 млн руб. средств благотворительного фонда «Содействие — XXI век».

Сначала она была заключена под стражу судом в Нижнем Новгороде, а затем этапирована в пермский СИЗО-3. Мотовилихинский райсуд Перми 21 июня изменил меру пресечения Елене Лопаевой на домашний арест.