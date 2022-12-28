Кредиты расширят аудиторию

Центробанк предложил ввести новую категорию кредитов для малоимущих заемщиков. Это будут ссуды с определенными параметрами и особыми суммами и сроками, говорится в докладе регулятора. При выдаче таких продуктов банки продолжат смотреть на показатели долговой нагрузки клиентов. Высокими они быть не должны, но допускается, чтобы материальное положение заявителей было «хуже среднего».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Появление таких кредитов позволит заемщикам с повышенными рисками обращаться в банки, а не в микрофинансовые организации, отмечает ЦБ. Регулятор опасается, что чрезмерный спрос на услуги МФО, где ставки выше, приведет к увеличению долговой нагрузки россиян и формированию пузырей на рынке.

Поможет ли предложение ЦБ устранить эти риски? И как будут выглядеть новые продукты? На получение больших сумм клиентам рассчитывать не стоит, считает зампред правления Фора-банка Дмитрий Орлов: «Положение хуже среднего — это значит, что доход не соответствует среднему классу. Получается, что это потенциальные заемщики с нижним уровнем регулярного дохода. Это позволяет такому клиенту банка обслуживать свои кредиты. Но его дохода хватает в основном только на обязательные платежи — ЖКХ, питание.

Скорее, это будут краткосрочные кредиты на полгода или год. Потому что если мы говорим про долгосрочные ссуды, то тут банки ориентируются не только на текущую ситуацию, но и смотрят на перспективы каждого конкретного заемщика. Очевидно, что и сумма кредита тоже будет небольшая. Исходя из того, что это более рискованный сегмент, соответственно, и ставка по нему должна быть больше. То есть возможность для банка заработать на таком сегменте будет больше».

Впрочем, как отмечают собеседники “Ъ FM”, претендовать на получение кредита малоимущие заемщики могут и сейчас. Однако банки оформляют их неохотно из-за того, что под такие продукты нужно резервировать больше средств. Получается, что если выдать слишком много ссуд, денег для более надежных клиентов не останется.

И эту проблему предложение Центробанка не решает, говорит управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Не факт, что требования к резервированию таких ссуд будут более лояльны. Может быть, наоборот, потребуется формирование большего объема средств.

Тем более что в 2022 году банки столкнулись с ростом кредитного риска. Пока еще не все кредиты полностью зарезервированы, а со стороны регулятора действовали послабления. Может быть, идея заключается в том, чтобы изобрести какие-нибудь регуляторные стимулы принятия на обслуживание таких клиентов. Но есть ощущение, что только лишь экономии капитала за счет льготного порядка резервирования будет недостаточно.

Поэтому не факт, что кредиты станут доступнее для тех россиян, у которых финансовое положение хуже среднего. Пока это неочевидно. По крайней мере, пока формализованы конкретные льготы, стимулы для банков. Но здесь, конечно, главную роль играют макроэкономические факторы — эффективность и успешность политики по таргетированию инфляции, динамика реальных располагаемых доходов. В принципе у населения есть потребность в дополнительных заемных средствах, особенно учитывая текущий средний уровень долговой нагрузки».

При этом с 1 января Центробанк ужесточает регулирование и вводит лимиты на выдачу кредитов ненадежным клиентам. Крупнейшие банки смогут оформлять для них не более четверти от всех необеспеченных займов и не более 10% долгосрочных.

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Иван Хорушевский