В Челябинске и Копейске устанавливают 2 тыс. контейнеров для раздельного сбора отходов

Во дворах Челябинска и Копейска начали устанавливать разноцветные баки для раздельного сбора мусора. Как сообщают в «Центре коммунального сервиса», емкости желтого и оранжевого цвета появляются на площадках, которые ранее не были охвачены раздельным сбором отходов. Всего в ближайшее время планируется установить 2,2 тыс. баков.

Желтые контейнеры предназначены для четырех фракций вторсырья, подлежащих повторному использованию в производстве, - пластика, макулатуры, стекла и металла. В оранжевые баки следует складировать только пластик – ПЭТ-бутылки, тару от косметики и бытовой химии.

«Контейнеры под вторичное сырье не будут дублировать друг друга, - рассказывают в ЦКС. – На контейнерной площадке будет только один бак под вторсырье. Желтыми баками под четыре фракции вторичных материальных ресурсов планируется укомплектовать 1800 контейнерных площадок Челябинска, ранее не охваченных раздельным сбором отходов. Оранжевыми баками в основном обеспечат жилой фонд Копейска (318 штук), и небольшая партия контейнеров для ПЭТ-тары будет распределена по мусорным площадкам Челябинска (82 единицы).

Баки для раздельного сбора будут обслуживаться отдельным транспортом со специальной маркировкой, а собранное вторсырье будет гарантированно отправляться на переработку, отмечают в ЦКС.