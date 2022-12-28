Экспорт электромобилей из Китая достиг в ноябре рекордных $3,2 млрд

Экспорт электромобилей и гибридных авто из Китая по итогам ноября достиг $3,2 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные таможенной службы Китая. Это новый рекорд по объемам месячных поставок за рубеж. А по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 165%.

Как отмечает Bloomberg, рост объема экспорта электромобилей из Китая в первую очередь обеспечивают европейцы. Европейские концерны, такие как Volkswagen и BMW, предпочитают производить электромобили в Китае, а затем уже импортировать их в Европу из-за недостатка производственных мощностей в европейских странах. В результате на Европу в ноябре пришлось 70% поставок электромобилей из Китая.

При этом уже второй месяц подряд на электромобили приходится больше половины от общего объема экспорта авто из Китая. Тот, в свою очередь, также достиг по итогам ноября рекордной отметки — около $6 млрд.

Кирилл Сарханянц