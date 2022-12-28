До конца года «Автодор» представит проект первого этапа «Южного кластера»

До конца года компания «Автодор» представит подробный проект первого этапа «Южного кластера». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Автодора» Вячеслава Петушенко.

Сейчас доехать на машине до Сочи можно только по федеральной автодороге А-147 (трасса М-4 «Дон» — Джубга — Туапсе — Сочи — Адлер — государственная граница с Абхазией). Ее протяженность составляет 217 км. По словам главы компании, при средней скорости 30 км/ч дорога занимает у водителей шесть часов. Проект строительства «Южного кластера» предполагает строительство трассы протяженностью 152,5 км и включает в себя обходы Сочи, микрорайона Адлер, Туапсе и поселка Лазаревское. Вячеслав Петушенко добавил, что проектирование обхода Адлера начнется в ближайшее время, он позволит разгрузить движение в Сочи.

Федеральный проект «Южный кластер» оценивается в 1,4 трлн руб. Он был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным. Проект входит в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ). В проект также входит перенос железнодорожных путей в районе Сочи от побережья вглубь материка. Самой дорогостоящей частью проекта станет строительство новой железнодорожной линии Кривенковская — Сочи — 934,9 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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