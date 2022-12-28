Общественный транспорт свяжет три новых района Ростова с центром города в 2023 году

ЖК «Вересаево», ЖК «Скай Парк» и мкр. Левенцовка в Ростове-на-Дону свяжут с центром новыми маршрутами общественного транспорта, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

По словам градоначальника, на новых линиях появятся и остановочные пункты — на ул. Алма-Атинская, 86 (пос. Фрунзе), ул. Нансена, 83 (ЖК «Скай Парк»). Также планируется создание остановок на ул. Нансена, 160 и 160а, у железнодорожной станции «Микояна», на пр. Театральном, 105 и 60 б на пересечении с ул. Варфоломеева, на ул. Прогулочной, 1б (ЖК «Соловьиная роща»), на ул. Совхозной, 127 в точке пересечения с ул. Мазурова.

Также в городе появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта на дорогах по ул. Комсомольская – ул. Мясникова – ул. Сарьяна.

В следующем году администрация города планирует закупить 15 новых электробусов и создать 6 станций зарядки для них.

Также в 2023 году будут обустроены подходы к путям городской электрички на остановке «Левенцовская», а также подъезды к станциям «Орджоникидзе» и «Развилка».

Анастасия Назарова