Продажа объекта ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже с возможным понижением начальной цены продажи, принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности, линейного фельдшерского пункта, площадью 61,8 кв.м, по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Железнодорожная, 24 (далее – Объект).



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Начальная цена продажи Объекта на аукционе составляет 260 000 рублей (с учетом НДС). Величина повышения/понижения начальной цены продажи Объекта на аукционе («шаг Аукциона») составляет 13 000 рублей.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (далее - РТС-тендер), аукционная документация и иная информация об Аукционе размещаются на сайте РТС-тендер (www.rts-tender.ru), на официальном сайте Недвижимость РЖД (www.property.rzd.ru).

Дополнительную информацию об Объекте, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: (863) 259-00-10.

Северо-Кавказская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"