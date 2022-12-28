«Игрушки в виде пряничных домиков, устриц и бутылок шампанского»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о подборке оригинальных елочных игрушек от Wallpaper.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: wallpaper.com Фото: wallpaper.com

Хорошую подборку выпустил Wallpaper — необычные дизайнерские рождественские предметы декора. Поскольку праздники у нас до 13 января, а католическое Рождество уже прошло, то их можно не просто успеть купить, но, возможно, даже со скидкой. Первый номер — елочные игрушки M/M Paris для Bjork. Уже имя Bjork говорит о том, что продукт не может быть ординарным. Вручную выдутые из стекла игрушки — яркие абстрактные композиции. Вдохновлены они стилистикой Fossora — 10-го студийного альбома певицы.

У датского бренда Hay вышла коллекция елочных игрушек, посвященная праздничным традициям разных стран мира. Тут они и в виде пряничных домиков, и устриц, и бутылок шампанского, разумеется. Необычную линейку, основанную на супертрадиционных рождественских мотивах, создали художник и скульптор Дэниел Аршам и архитектор Алекс Мустонен для Seletti. Это самые обычные игрушки вроде снеговика, карамельной трости или шара, но выполненные в белом монохроме и с фишкой в дизайне: карамельная трость перекручена, снеговик тает, у шара неровная нижняя часть, и он становится вылитым снежком.

В подборке Wallpaper еще немало интересного — все не перечислишь. Расскажу напоследок еще об одной особенно понравившейся мне коллекции. Авторство набора рождественских украшений «Баухаус» приписывают архитектору Йоханнесу Габриэлю, и считается, что он разработан в 1929-1930 годах. Впервые в современной истории его выпустила компания IC Design в 2019 году по случаю 100-летия Баухауса. Дизайн отсылает к костюмам Оскара Шлеммера для «Триадического балета». Такие объекты хороши не только на елке, но и вообще как декор для дома в любое время года.