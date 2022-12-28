«Это были совершенно будничные дела»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, как в России зарождалась благотворительность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Императорский воспитательный дом

Фото: репродукция / ТАСС Императорский воспитательный дом

Фото: репродукция / ТАСС

Сегодня отправляемся в мир добрых дел. Говорят, под Новый год истории, похожие на сказки, как правило, сбываются. Дай бог… Конечно, всем известны такие прославленные российские благотворители, как Третьяковы, Морозовы, Строгановы и многие другие. Неслучайно позапрошлый век Российской империи часто называют веком меценатства.

Интересно, что с 1797 года всю благотворительную деятельность курировало Ведомство императрицы Марии Федоровны — супруги Павла и матери императоров Александра I и Николая I. Поэтому многие организации — школы, приюты и больницы — получали название мариинских. А крупнейшей благотворительной организацией в России стало Императорское человеколюбивое общество, основанное Александром I в 1802 году. Хотя традиции благотворительные были заложены еще в петровские времена и даже раньше.

В пору Марии Федоровны открылся первый Воспитательный дом для сирот. Она сама внесла 100 тыс. руб. на его строительство. Вклады сделали и крупнейшие промышленники и купцы. Талантливые выпускники могли продолжить учебу даже в университете. Особо одаренных отправляли учиться за рубеж. Остальные шагали в жизнь, изучив несколько ремесел, снабженные денежным пособием на первое время, одетые, обутые — в общем, ухоженные. Если даже выпускник родился в семье крепостных, на момент выхода он считался абсолютно свободным человеком. И это не показательная история.

К середине позапрошлого века только в Санкт-Петербурге насчитывалось почти 300 подобных домов и приютов. На частные пожертвования строили бесплатные госпитали для простых солдат, больше похожие на санатории или дома отдыха, такие же пансионаты для престарелых, больницы для малоимущих, оборудованные по последнему слову техники. Иногда для работы в них приглашали специалистов из-за границы. И, понятно, это были не новогодние чудеса, а совершенно будничные дела. Только добрые, конечно…