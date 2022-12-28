В Краснодаре работу чаще всего ищут администраторы, менеджеры и торговые представители

Аналитический центр «Авито Работы» составил топ самых частых запросов, которые задавали пользователи в строке поиска в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Самым частым в уходящем году стал запрос «администратор». Эту вакансию искали более 82 тыс. раз. Средний уровень зарплаты на этой должности в Краснодаре составляет 30 тыс. руб.

Более 64 тыс. запросов зафиксировано на вакансию менеджера. Это на 85% больше, чем год назад. Работодатели искали менеджеров по клиентскому сервису, по работе с маркетплейсами, интернет-магазинами и пунктами выдачи онлайн-заказов. Средняя заработная плата на этой должности в Краснодаре начинается от 45 тыс. руб. в месяц.

Вакансию торгового представителя искали более 39 тыс. раз, а менеджера по продажам — свыше 19 тыс. раз. Средняя зарплата по этим профессиям в краевой столице достигает 60 тыс. руб.

«В этом году пользователи платформы делали в ней более 17 миллионов запросов. В топе — востребованные административные специальности и профессии сферы продаж. Также мы видим сохраняющийся тренд на подработку и вакансии с ежедневной оплатой, что говорит о более гибком подходе соискателей к трудоустройству»,— сообщает управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

В 2022 году стали чаще искать вакансии рабочих специальностей — электрика, тракториста, повара, сварщика и швеи. В топ запросов также входят «работа с ежедневной оплатой», «бухгалтер» и «машинист экскаватора».

Альбина Баразгова

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