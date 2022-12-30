Продажа объектов ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион с возможным понижением начальной цены продажи в электронной форме по продаже, принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности: здания магазина «Чайка» площадью 87,2 кв.м и земельного участка площадью 186,4 кв.м, (кадастровый номер 61:52:0010009:32), по адресу: Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, пос. Лиховской, ул. Железнодорожная, 23 (далее – Объекты).



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Начальная цена продажи Объектов на Аукционе составляет 151 700 рублей (с учетом НДС), в том числе стоимость земельного участка в размере 151 580 рублей (НДС не облагается). Величина повышения/понижения начальной цены продажи Объектов на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 7585 рублей.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (далее - РТС-тендер), аукционная документация и иная информация об Аукционе размещаются на сайте РТС-тендер (www.rts-tender.ru), на официальном сайте Недвижимость РЖД (www.property.rzd.ru).

Дополнительную информацию об Объектах, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: (863) 259-00-10.

Северо-Кавказская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"