В Прикамье усилят меры безопасности на новогодние праздники

На территории Прикамья под особым контролем находятся более 600 объектов, на которых пройдут массовые новогодние мероприятия, из них свыше 350 площадок — с участием детей. Такие данные были озвучены на заседании регионального оперативного штаба, созданного в связи с введением в Прикамье режима базового уровня готовности.

На штабе обсуждались вопросы бесперебойной работы промышленных предприятий, выполняющих гособоронзаказ, обеспечения правопорядка и безопасности граждан во время новогодних каникул. Сейчас специалисты также обследуют объекты, где хранятся пиротехнические изделия.

С 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в Пермском крае усилят профилактику пожаров в жилом секторе. В период новогодних праздников в регионе будут дежурить более 6,5 тыс. сотрудников МЧС.