Продажа объектов ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже с возможным понижением начальной цены продажи, принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности, гаража площадью 297 кв.м, по адресу: Ростовская обл., Каменский район, пос. Глубокий, ул. Станционная, 6, возле жилого дома (далее – Объект).



Начальная цена продажи Объекта на аукционе составляет 962 100 рублей (с учетом НДС). Величина повышения/понижения начальной цены продажи Объекта на аукционе («шаг Аукциона») составляет 48105 рублей.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (далее - РТС-тендер), аукционная документация и иная информация об Аукционе размещаются на сайте РТС-тендер (www.rts-tender.ru), на официальном сайте Недвижимость РЖД (www.property.rzd.ru).

Дополнительную информацию об Объекте, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: (863) 259-00-10.

Северо-Кавказская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"